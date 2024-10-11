وزارة الشباب تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " نور فكرك..ابنِ وعيك"

تستعد وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " نور فكرك ٠٠ ابنِ وعيك " ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان » ، بمشاركة أعضاء برلماني الطلائع والشباب وأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز شباب محافظات الجمهورية ، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ؛ شيخ الأزهر ، الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

حيث تستقبل قاعات مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية و الجامع الأزهر الشريف ، الوفد الأول من محافظة " أسـيوط " ، يوم 15 أكتوبر الجاري ، يتألف الوفد من 50 إلى 70 شابًا وشابة ، للمشاركة في إنطلاق المبادرة التي أعلن عنها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالشراكة مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة .

وتهدف المبادرة الي :" زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة " .

وتهتم المبادرة بعقد سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل حول :" تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم ثقافة التعايش والحوار، فضلًا عن تحصين الشباب معرفيًا وفكريًا ودعم القدوات الصالحة لتعزيز منظومة القيم والأخلاق التعريف بالقدوة الصالحة والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية والهوية الدينية لكل صاحب دين وكل صاحب عزيمة لبناء هذا الوطن" .

ومن المقرر مشاركة 3000 شابًا وشابة من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز شباب الجمهورية .