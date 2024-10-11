كلام فى الهوا

الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 02:03 م 10/11/2024 2:03:10 PM

هو ذلك الشخص القادر على إخفاء حقيقة ما بداخله عما هو ظاهر منه، بمعنى آخر «داخله غير خارجه» لا صديق له أو صاحب «المصلحة» هى هدفه، شعاره «اللى تغلبه العبه» لذلك هو شخصية مغامرة يُجيد السير طوال الوقت على حبل مشدود بمهارة عالية، يقول لك كلاماً كثيراً فارغاً.. مثل أهلاً يا معلم.. أهلاً يا فنان.. أهلاً يا أستاذ، وهو فى داخله لا يحب أن ينظر فى وجهك، فأنت بالنسبة له مجرد درجة من درجات صعوده إلى أعلى، ولذلك يتلون فى كلامه، فهو كالحرباء يتلون حسب لون الشخص الذى يكلمه، لا يستقوى إلا على الضعيف، «ولا يرحم ولا يترك رحمة ربنا تنزل». فهناك تصرفات لهذا الشخص تدل على شخصيته.. إذا وعد لا يفى ولكنه يُبدع الكثير من المبررات التى تعفيه من الإحراج فلا تستطيع أحد معها لومه. ويعتقد أنه بذلك استطاع أن يضحك عليك، فلا صداقة ولا زمالة يعمل لها حسابًا. وقد لخص الشاعر صلاح جاهين فى إحدى رباعياته الشهيرة فقال: «علم اللوع أضخم كتاب فى الأرض بس اللى يغلط فيه يجيبه الأرض أما الصراحة فأمرها سهل لكن لا تجلب مال ولا تصون عرض» لذلك أخذها صاحب هذه الشخصية من الآخر لأنه «لا يهمه إلا المال».

لم نقصد أحداً!!