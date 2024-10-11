لأول مرة.. شركات البترول المصرية تشارك في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل أوروبا

وقع قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل رومانيا لأول مرة بعد أن تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول فى هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل فى هذا المجال داخل أوروبا.

شراكة مصرية رومانية

وقع العقد المهندس محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس وسبيستيان كالوجر الرئيس التنفيذي لشركة CIS GAS الرومانية، هذا وتم عقد فعاليات منتدى الأعمال بين البلدين في الغرفة التجارية في بوخارست واستعرض المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) في كلمته أمام المنتدي التطور الكبير في التعاون مع الجانب الروماني في مجال الغاز الطبيعي والذي أصبح شراكة استراتيجية استناداً إلى للعلاقات المتميزة والخبرات الواسعة لشركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية وكوادرها الماهرة بما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر لافتاً إلى أن شركاؤنا في رومانيا ممثلين في شركتي ترانس جاس و Ciz Gas يربطنا بهما علاقات تعاون متميزة تطورت لشراكات استراتيجية.

حضر مراسم توقيع العقود كل من بحضور كل من د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وستيفان رادو وزير الاقتصاد والسياحة الرومانى والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نيابة عن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.