منتخب مصر يبحث عن استمرار تفوقه التاريخي أمام موريتانيا (فيديو)

يخوض منتخب مصر الأول مساء اليوم الجمعة مواجهة حاسمة أمام ضيفه منتخب موريتانيا لحساب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى منتخب مصر للحفاظ على صدارته وتحقيق 3 نقاط جديدة بعدما حقق الفوز في الجولتين السابقتين أمام بتسوانا وكاب فيردي.

ويحاول الفراعنة في مباراة اليوم أمام المنتخب الموريتاني تأكيد تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وتواجه منتخب مصر بنظيره الموريتاني 3 مرات، والتقى المنتخبين للمرة الأولى عام 2007 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة 3-0 بأهداف أحمد حسن ومحمد زيدان وهدف ذاتي لبلال سيدي بيه.

وفي إطار نفس التصفيات تواجه المنتخبين للمرة الثانية وإنتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وأحرز لمنتخب مصر أحمد حسن.

ولعب منتخب مصر للمرة الثالثة أمام موريتانيا في 2015 وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة 3-0 بأهداف محمد ناجي جدو الذي سجل هدفين وعماد متعب.

قائمة منتخب مصر لمواجهة موريتانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة الليلة أمام موريتانيا كالآتي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، محمود صابر، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تنقل مباراة مصر وموريتانيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس، إضافة لقناة أون تايم سبورتس عبر ترددها الأرضي.

ويلعب منتخب مصر مباراة الجولة الرابعة للتصفيات أمام المنتخب الموريتاني يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب "شيخا ولد بيديا"، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد مصطفى زيزو - محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.