أحمد عبدالوهاب يشارك في رمضان المقبل بـ كامل العدد 3

انضم الفنان أحمد عبدالوهاب، لأسرة مسلسل كامل العدد 3، بطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، والمقرر انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.



مسلسل كامل العدد +1 ، عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشاركه البطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم: دينا الشربيني، ميمي جمال، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشمشرجي .

تفاصيل مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

آخر أعمال أحمد عبدالوهاب

يذكر أن الفنان أحمد عبدالوهاب، شارك في مسلسل الحشاشين والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا باهرًا وقت عرضه، وضم عدد ضخم من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم النجم كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، وفاء عامر وآخرون.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

من هو أحمد عبدالوهاب؟

مؤلف وممثل، كانت بدايته في مسرح جامعة كلية التجارة ثم التحق بورش التمثيل في مسارح الدولة حتى انضم إلى الدفعة الثالثة لمركز الإبداع الفني ورشة خالد جلال.

شارك أحمد عبدالوهاب كممثل في العديد من المسرحيات منها (كوميديا مكبث) و(طقوس الإشارات والتحولات)، كما قام بتأليف أفلام قصيرة منها فيلم (الباب) الذي حصل على عدة جوائز منها المركز الأول وأفضل سيناريو في مهرجان (مشروع أفلام 48 ساعة) وفيلم (المشهد الأخير) الذي شارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر ومهرجان زاوية للأفلام القصيرة وملتقى رؤية لسينما الشباب ومهرجان شنيت الدولي الذي حصل الفيلم فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

قدم عبد الوهاب نفسه كممثل ومؤلف في برامج (مايصحش كده) لعمرو راضي، (ده كلام) لسالي شاهين، (أخر الليل) لهشام منصور وقام بالمشاركة في كتابة مسلسلات (شاش في قطن) و(عزمي وأشجان) والموسم الخامس والسادس من مسرح مصر.

قام بالمشاركة في التمثيل في أعمال (يا عدوي في قلب الحدث)، (إسماعيل يس)، (تفاحة أدم)، (أنا عشقت)، (أرض النعام)، (فكرة بمليون جنية).