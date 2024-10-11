مياه القناة: استمرار أعمال اصلاح هبوط خط صرف صحى بحى المناخ ببورسعيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار أعمال الاصلاح للهبوط الارضى المفاجئ لخط صرف صحى قطر 800 مم بشارع الامين بحى المناخ بمحافظة بورسعيد .

وأضاف رئيس الشركة ان خط الصرف الصحى بشارع الامين بحى المناخ قطر 800 مم وبطول 50 م قد تعرض للهبوط المفاجئ، وتم على الفور الدفع بكافة المعدات المطلوبة وتسخير كافة الامكانيات الفنية للشركة من معدات وسيارات لسرعة الانتهاء من الاعمال المطلوبة، والعمل على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع كافة الاجهزة التنفيذية من جهاز شبكات المرافق وجهات المرافق المختلفة ، كما تم عمل بدالة (2) بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات مياة الصرف الصحي بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحي بالمنطقة .

وأعطي رئيس الشركة توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال اليوم وعودة الأمور إلى طبيعتها.