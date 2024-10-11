الدولار يتراجع مع توقعات بخفض الفائدة

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن عززت مؤشرات على ضعف سوق العمل من فرص خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

ورغم ذلك، لا يزال الدولار في طريقه اليوم الجمعة لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة في السابع من نوفمبر إلى 83.3 بالمئة من 80.3 بالمئة في اليوم السابق، فيما تميل النسبة المتبقية إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.89 بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض 0.28 بالمئة عن مستوى 103.17 الذي سجله أمس الخميس وكان الأعلى منذ 15 أغسطس.

ويتجه المؤشر إلى تحقيق مكسب أسبوعي 0.41 بالمئة، مواصلا مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 2.06 بالمئة.

وزاد الدولار 0.04 بالمئة إلى 148.64 ين ليعاود الاتجاه لمستوى 149.58 ين المرتفع الذي سجله أمس الخميس والذي لم يشهده منذ الثاني من أغسطس.

وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.0934 دولار بعد تعافيه الليلة الماضية من أدنى مستوى له في شهرين عند 1.090025 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.3050 دولار، ليعود إلى أدنى مستوى له في الجلسة السابقة عند 1.3011 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ الحادي عشر من سبتمبر.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.67395 دولار بعد تعافيه من أدنى مستوى له منذ السادس عشر من سبتمبر عند 0.6702 دولار أمس الخميس.

وتقترب العملة الأسترالية من تسجيل خسارة أسبوعية بواقع 0.75 بالمئة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6101 دولار أميركي بعد أن هبط إلى 0.6050 دولار أمريكي أمس الخميس للمرة الأولى منذ 19 أغسطس.

ويقترب الدولار النيوزيلندي من تسجيل تراجع أسبوعي 1.06 بالمئة وسط خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء والإشارة إلى المزيد من التخفيضات.