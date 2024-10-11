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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناقد الرياضي:منتخب مصر يضم نجومًا عالميين والجماهير الإفريقية تذهب لرؤية صلاح

صلاح
صلاح

أشاد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد بمستوى اللاعبين المصريين المتواجدين في الدوريات العالمية الكبرى، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش. 

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وأكد أبوعايد أن اللاعبين المصريين أصبحوا يجذبون الأنظار في الملاعب الإفريقية، حيث تذهب الجماهير لمشاهدتهم، وخاصة محمد صلاح.

توقعات بليغ لتألق عبدالمنعم وتريزيجيه

وفي مداخلة عبر برنامج “بوكس تو بوكس” على فضائية “etc”، أعرب أبوعايد عن أمله في أن يسير محمد عبدالمنعم على خطى النجوم المصريين في أوروبا، مؤكدًا أن طموح اللاعبين يجب أن يكون تقديم مستويات مميزة. كما أشاد بدور محمود حسن تريزيجيه الذي وصفه بأنه ورقة رابحة دائمًا لمنتخب مصر.

انتقاد تصريحات حسام حسن بشأن اتحاد الكرة

انتقد أبوعايد تركيز حسام حسن على تصريحات تتعلق بانتخابات اتحاد الكرة بدلًا من التركيز على مواجهة مصر وموريتانيا، مشيرًا إلى أن حسام وإبراهيم حسن سبق لهما انتقاد المدربين المحليين والأجانب في منتخب مصر، ولكن الآن يطلب حسام حسن أن يتم معاملته كمدرب أجنبي.

أحمد عيد الخيار الأفضل في ظل غياب جابر وهاني

فيما يتعلق بتشكيلة المنتخب الوطني، أكد أبوعايد أن أحمد عيد هو الخيار الأفضل في مركز الظهير الأيمن، خصوصًا بعد غياب عمر جابر وإصابة محمد هاني. وأوضح أن الانتقادات جزء طبيعي من حياة أي مدرب يقود منتخب مصر.

الزمالك قلعة رياضية عريقة وفق رؤية حسين لبيب

اختتم أبوعايد حديثه بالإشارة إلى رؤية حسين لبيب، الرئيس السابق لنادي الزمالك، الذي أكد أن الزمالك يستحق أن يكون أكبر قلعة رياضية في مصر. وأضاف أن النادي سبق وتم اختياره كأفضل نادٍ في العالم، بعدما حقق 7 بطولات في موسم واحد.

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