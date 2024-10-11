إنطلاق مباريات القسم الثالث لكرة القدم بالفيوم 19 أعسطس

قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الفيوم لكرة القدم، برئاسة الكابتن احمد صبرى رئيس اللجنة، والكابتن حسنى خطيرى مقرر اللجنة، باشراف الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم، بدأ منافسات دورى القسم الثالث يوم السبت 19 اكتوبر الحالى والذى يشارك فيه 10 فرق من محافظات الفيوم، وبنى سويف والبحر الاحمر، وهى سنورس- الساحة الشعبية بالفيوم – سيلا- نادى العاملين برأس غارب- سمسطا – بنى سويف- مطرطارس –ابوكساه –ابشواى- اهلى الغرق .

وأجرت المنطقة قرعة المسابقة بحضور الكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام الكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين والكابتن عمر سيد المسئول الادارى بالمنقطة ومندوبى الفرق المشاركة واسفرت القرعة عن مواجهات قوية فى الاسبوع الاول حيث يلتقى فريق بنى سويف مع الساحة وسمسطا وعاملين راس غارب وسيلا مع ابوكساه ومطرطارس وابشواى وسنورس مع اهلى الغرق .

الحكام يواصلون تدريباتهم

ومن جهه اخرى واصل حكام كرة القدم بالفيوم تدريباتهم الاسبوعية والتى اقيمت على ملعب مركز شباب العدوة وشملت محاضرة فنية فى القانون وعرض حالات الفيديوهات المرسلة من اللجنة الفنية والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية واعقبها تدريبات عملية فى الملعب على المواقف وتحرك الحكام والمساعدين بالشكل الامثل وفتح زوايا رؤية لاتخاذ القرار الصحيح والتأكيد على قرارات لمسة اليد " المتعمدة- اليد المكبرة للجسم" والقرار الانضباطى فى كل منها والتعاون بين الحكم والحكم المساعد فى الحالات القريبة وزاوية الرؤية تسمح للمساعد بالمساعدة فى اتخاذ القرار والتى باشرها الكابتن صبرى صادق المحاضر الفنى وعضو لجنة الحكام بالمنطقة والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة باشراف الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة.مما يذكر ان المحاضرة الفنية هى الثانية من البرنامج الموحد المرسل من لجنة التطوير باللجنة الرئيسية للحكام برئاسة الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة وباشراف الكابتن ابراهيم نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتعليم والتطوير والكابتن احمد ابو العلا عضو اللجنة .

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