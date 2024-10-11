الشرقية: نشارك نواب البرلمان في وضع الخطط الإستراتيجية والرؤى للإرتقاء بالخدمات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وكذلك المشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية والرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تُساهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة.

إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة إحتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ولإتاحه مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم وإستماعه لمشاكل دوائرهم وإطلاعهم على حجم المجهودات التي تبذلها المحافظة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، قد إفتتحا معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الرابعة عشر والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط على مساحة 1200 م بشارع طلبة عويضة إمتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق لعرض وبيع الأثاث المنزلي، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، ومحمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، والمحاسب عبد الحميد عطا الله، والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووائل عنان الأمين العام للغرفة التجارية بالشرقية، وأعضاء الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان .

تفقد محافظا الشرقية ودمياط أجنحة المعرض والمُقام بمشاركة 20 عارضاً من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط ويضم عدداً كبيراً من أرقى أنواع الأثاث المنزلي وغرف النوم والسفرة ومنتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل حرية الإختيار بين الكثير من الموديلات بأسعار تنافسية تلبي إحتياجات الجمهور.

أشاد محافظ الشرقية بمستوى المعروضات المتنوعة التي ضمت مجموعة متميزة من الأثاث الحديث والعصري ، معرباً عن تطلعه لإستمرار الشراكة مع محافظة دمياط وإقامة معارض للأثاث بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط.

بينما أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن سعادته للمشاركة في إفتتاح المعرض والذي يعكس مدى تقدم صناعة الأثاث في محافظة دمياط كشهادة على إبداع وقدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية.

وأضاف محافظ دمياط أن المعرض يُعد فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمختلف محافظات الجمهورية لافتاً الى أن فعاليات المعرض تمتد في الفترة من 9 -31 أكتوبر الجاري حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

وفي نهاية فعاليات الإفتتاح أعرب محافظا الشرقية ودمياط عن خالص تمنياتهما بنجاح المعرض وتحقيق المرجو من إقامته بتوفير قطع أثاث ذات جودة عالية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع , مقدمين الشكر للعارضين وأصحاب الحرف لحرصهم علي المشاركة في المعرض وتقديم منتجاتهم بأسعار مناسبة للمواطنين.