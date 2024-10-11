حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح بصلية صاروخية كبيرة
استهدف حزب الله صباح اليوم الجمعة، تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة، وموقع العباد بصاروخ موجه.
وأعلن حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة، كما تم استهداف تجهيزات فنية في موقع العباد بصاروخ موجه وأصبناها مباشرة.
وأضاف حزب الله: واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.