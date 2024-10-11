انتبه.. خطورة الإفراط في تناول القهوة سريعة التحضير

أعلن عالم الأحياء ألكسندر سوزيكين الأستاذ المشارك في جامعة التعليم الروسية، أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة الذائبة والمعبأة في أكياس يزداد خطر إصابتهم بأمراض الجهاز الهضمي.

ويقول: "احتمال إصابة هؤلاء الأشخاص بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والإثنى عشري والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن كبير جدا، كما يمكن أن تحفز مرور الحصى من المرارة إذا شُخص وجودها لدى الشخص".

ووفقا له، أظهر التحليل الكيميائي الحيوي للقهوة سريعة التحضير عيوب كثيرة ومهمة، حيث يمكن أن تحتوي على عطور ومحسنات الرائحة والمذاق، وبعضها يحتوي على نسبة عالية من السكر ومضافات نباتية مختلفة ومواد صبغية، تعطيها اللون البني.

ويشير العالم، إلى أن القهوة سريعة التحضير عالية الجودة يمكن أن تفيد الجسم إذا أنتجت باستخدام درجات الحرارة العالية والمنخفضة، حيث تمر حبوب البن بمرحلة التحميص أو التجفيف وتتحرر خلال عملية التحضير الزيوت الطيارة- مضادات قوية للأكسدة، التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تتشكل أثناء عملية التمثيل الغذائي غير السليم.