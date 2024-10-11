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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون شرق طولكرم

بوابة الوفد الإلكترونية

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المزارعين في بلدة رامين شرق طولكرم، على مغادرة أراضيهم، ومنعتهم من قطف الزيتون.

 

وقال المزارع منال زيدان لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة سهل رامين شرق البلدة، ومنعوا المزارعين من الاستمرار في قطف ثمار الزيتون تحت تهديد السلاح، وعدم العودة لأراضيهم إلا بعد الحصول على تنسيق وتصاريح لدخول أراضيهم، بحجة أن المنطقة عسكرية.

 

وأشار إلى أنه كان برفقة الجنود مستعمر استولى على مساحات من منطقة السهل منذ فترة، وأقام عليها بؤرة استعمارية رعوية يرعى بها أغنامه، ويعتدي على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم ويجبره بتهديد السلاح على المغادرة.

 

وتشهد المنطقة اعتداءات كثيرة من قبل المستعمرين على أراضي السهل، من خلال حرق أشجارها وتخريبها.

 

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