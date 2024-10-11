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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محاضرة فنية ليد الأهلى قبل مواجهة ميكيل الإثيوبي

يد الأهلي
يد الأهلي

‏‎يعقد ستيفان مادسن المدير الفني ليد الأهلي محاضرة أخيرة للاعبي الفريق لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة وتنفيذها في اللقاء المرتقب. 

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سيدات يد الأهلي يواجهن فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا

ومن المقرر أن يستهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مشواره في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب بمواجهة فريق ميكيل الإثيوبي.

موعد ومكان المباراة

وتقام المباراة على صالة المسير، في تمام السابعة مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بها، وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي حامل لقب البطولة النسخة الماضية بعد الفور على نظيره فريق  جي إس كي الكونغولي في المباراة النهائية.

ويعتمد الأهلي على قائمة تضم كلاً من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

وافتتح الزمالك أمس الخميس مشواره بالبطولة بمواجهة كيريكوس الإثيوبي في المجموعة الثالثة بينما لعب مونتادا المغربي ضد فريندشب الكاميروني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على حساب الفريق الإثيوبي في المجموعة التي تضم أيضاً فريقي إيتوال و CFJSO من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأمل الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ستيفان مادسن تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوار البطولة التي تستضيفها المغرب في الفترة الحالية.

وحقق الأهلي إنجازاً كبيراً بحصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الإدارية الجديدة بعد التغلب على حساب برشلونة الإسباني بطل أوروبا بنتيجة 32-29 في مواجهة تاريخية.

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