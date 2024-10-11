اليوم.. الأهلي يفتتح مشوار الدفاع عن لقب بطولة أفريقيا لليد

يفتتح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال بمواجهة ميكيلي الإثيوبي اليوم الجمعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على حساب الفريق الإثيوبي في المجموعة التي تضم أيضاً فريقي إيتوال و CFJSO من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأمل الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ستيفان مادسن تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوار البطولة التي تستضيفها المغرب في الفترة الحالية.

وحقق الأهلي إنجازاً كبيراً بحصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الإدارية الجديدة بعد التغلب على حساب برشلونة الإسباني بطل أوروبا بنتيجة 32-29 في مواجهة تاريخية.

ويعتمد الأهلي على قائمة تضم كلاً من إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

وافتتح الزمالك أمس الخميس مشواره بالبطولة بمواجهة كيريكوس الإثيوبي في المجموعة الثالثة بينما لعب مونتادا المغربي ضد فريندشب الكاميروني.

قائمة فريق يد الأهلي لبطولة أفريقيا

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن ‏فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- ‏راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.‏

كاستيلو: لقب أفريقيا هدف الأهلي

من جانبه قال خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لبدء حملة مشوار الدفاع عن لقب بطولة ‏إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة العيون بالمغرب‎.‎

‎وأوضح أن الفريق يواصل استعداداته لانطلاق البطولة، حيث يتدرب اللاعبون في الجيم صباحا بجانب التدريب الرئيسي في ‏الصالة، وذلك للوصول لأعلى جاهزية بدنية قبل انطلاق المباريات‎.‎

‎وأشار إلى أن اللاعبين يعلمون جيدًا رغبة الفرق في الفوز على الأهلي بصفته حامل اللقب وثالث العالم، وإنهم مستعدون جيدًا لكل ‏مباريات البطولة وهدفهم هو التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي ولديهم دوافع كبيرة للفوز بالبطولة‎.‎

‎وشدد كاستيلو على أن الفريق أغلق صفحة كأس العالم للأندية وبدأ مشوار الحفاظ على اللقب القاري، رغم تلاحم البطولات وضغط ‏المباريات بعد بطولة العالم، خاصة أن الفريق توجه مباشرة للمغرب، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الجميع، ووضع برنامج ‏مناسب لتجنب الإصابات.‏

‎واختتم كاستيلو: في النادي الأهلي دائما مطالبون بالتتويج بكل البطولات، وتعتبر ذلك حافزًا للفريق من أجل مواصلة مشوار ‏التتويج بالبطولات، وأشكر جماهير الأهلي على الدعم ونعدهم بمزيد من الإنجازات.