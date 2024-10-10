الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجهن الطيران بأولى جولات دوري المرتبط

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي ، مواجهة مهمة اليوم الخميس، أمام فريق الطيران، في أول مبارياته ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق ضربة بداية مميزة.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.
ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة المرتبط نظيره فريق الطيران في تمام الساعة الرابعة عصراً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

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