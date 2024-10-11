تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب ليبيا يتحدى الصعوبات في مواجهة نيجيريا

تعد الجولة الثالثة من تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، بمواجهات مثيرة وأحداث غريبة، عبر جميع أنحاء القارة السمراء.

وتتنافس المنتخبات بقوة للحصول على مكان في النهائيات القارية، حيث أصبحت الرهانات أعلى من أي وقت مضى، بمشاركة 48 منتخبا.

الغريب والغير مألوف، هو ما تعرض له المنتخب الليبي الشقيق، من استقبال سيئ وكارثي لدى وصول بعثته إلى نيجيريا، التي احتجزت سلطاتها لاعبو منتخب ليبيا لأكثر من 5 ساعات في مطار لاجوس، أكبر مدن نيجيريا وغرب أفريقيا.

وشوهد أفراد منتخب "فرسان المتوسط" وهم يفترشون أرضية مطار لاجوس، بعدما وصلت البعثة عقب رحلة شاقة انطلقت من العاصمة الليبية طرابلس إلى لاجوس ثم وصولا لمدينة أويو، التي ستحتضن مواجهة ليبيا ضد نيجيريا، اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

وفي سابقة غير لائقة، تجاهل الاتحاد النيجيري لكرة القدم، البعثة الليبة، و لم يرسل الحافلة ووضع البعثة لمدة 5 ساعات في المطار، قبل أن يتم توفير 3 حافلات "ربع نقل"، نقلت المنتخب في ظروف صعبة وسط الغابات والأدغال، لمسافة تزيد عن 200 كيلومتر، على الرغم من أن المنتخب الليبي وصل بطائرة خاصة، لكن السلطات النيجيرية أصرت على نزول الطائرة في مطار لاجوس وليس مطار مدينة أويو.

ليس هذا فحسب، بل زاد الأمر سوءاً، فقد تعرضت بعثة منتخب ليبيا لتفتيش أمني شامل داخل الطائرة استغرق أكثر من ساعتين، بالإضافة إلى تأخير التنقل بين المدن، دام لأكثر من 6 ساعات، من أجل الوصول لمقر البعثة في مدينة أويو.

يا للعجب، فقد سارت البعثة بلا تأمين، وسلكت مسارات غير مؤمنة في ظلام دامس، واستغرقت الرحلة ست ساعات في ظروف محفوفة بالمخاطر، ووصل المنتخب الليبي - أخيراً، إلى الفندق في ساعات متأخرة من الليل، مع تدهور ظروف الإقامة، ومعاملة سيئة لا تليق بكتيبة فرسان المتوسط.

ويخوض منتخب ليبيا مباراتين ضد نيجيريا في التصفيات الإفريقية، الأولى، اليوم الجمعة، في ملعب مدينة أويو، والثانية على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، يوم 15 أكتوبر الجاري.

وحققت نيجيريا 14 انتصارًا من آخر 19 مباراة لها في التصفيات، وخسرت مرة واحدة فقط، كانت أمام غينيا بيساو في مارس 2023.

تفوق نيجيري في المواجهات المباشرة

شهدت المواجهتان السابقتان بين نيجيريا وليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، تسجيل 9 أهداف، حيث فازت نيجيريا في كلا المواجهتين في أكتوبر 2018.

وسجل النجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي السابق، 16 هدفًا في آخر ثلاث نسخ من تصفيات كأس أمم إفريقيا، أكثر من أي لاعب آخر.