افيخاي: إصابة مستوطنين في بلدة يراون بقذيفة لبنانية مضادة للدروع

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في الساعة الأخيرة تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان، نحو بلدة يراون أسفر عن إصابة مدنيين كانا في المنطقة.

واضاف متحدث الاحتلال افيخاي ادرعي عبر حسابه: أنه في وقت سابق اليوم، قام سلاح الجو باعتراض مسيرتين كانتا في طريقهما نحو أراضي إسرائيل من لبنان، ولم تخترق المسيرتان المجال الجوي. ولم تقع إصابات.

ولفت إلى أنه بخصوص الإنذارات في منطقة خليج حيفا والكرمل بين الساعة 8:30 و 8:31، تم رصد إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية خرقت من لبنان، وتم اعتراض بعضها بينما سقطت عدد منها في المنطقة.

بخصوص الإنذارات في منطقة كريات شمونا في تمام الساعة 8:19، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من لبنان وسقطت في المنطقة.