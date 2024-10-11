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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

مدحت صالح يُحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. الليلة

النجم الكبير مدحت
النجم الكبير مدحت صالح

يُحيي النجم الكبير مدحت صالح حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٣٢، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس المهرجان، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

 ويقدم النجم مدحت صالح، خلال الحفل، باقة مختارة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، بالإضافة إلى أغانى الزمن الجميل.

إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية:

 من المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مدار ١٤ يومًا حتى الخميس ٢٤ أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية، وأوبرا دمنهور، وتضم ٤٧ حفلًا بمشاركة ١١٣ فنانًا منهم ٧٦ مطربًا ومطربة.

 يُخرج حفل الافتتاح  مهدي السيد، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، ويتضمن عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض حياة الموسيقار خالد الذكر سيد درويش، يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية للفنان محمد حسن، بعدها ظهور مميز  للفنانة السورية لينا شاماميان، يعقبها فقرة غنائية للفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق.

 وتبدأ الفعاليات في ساحة الأوبرا بعرض يقدمه شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح  صابر، يلي ذلك افتتاح وزير الثقافة معرضى الخط العربي للفنانين المكرمين خليفة أحمد الشيمي، ومحمد حسن أحمد بقاعة صلاح طاهر.

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