أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 11-10-2024

ننشر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2024، بعد أن شهد انخفاض 15 جنيها امس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3545 جنيها الآن، وهو أقل سعر الذهب في مصر منذ 3 أسابيع.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4051 جنيها.

عيار 21 يسجل 3545 جنيها.

عيار 18 يسجل 3039 جنيها.

الجنيه الذهب 28360 جنيها.

الذهب العالمي

استمر انخفاض الذهب التدريجي حتى تمكن السعر من كسر مستوى الدعم 2630 دولار للأونصة ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى، وهو الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الانخفاض اليوم ويتداول بالقرب من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.

استقر الدولار الأمريكي في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على سعر السلع والذهب على وجه الخصوص ليدفعه إلى التراجع بعد أن ظل متماسك بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية لفترة طويلة من الوقت.

التراجع الحالي في أسعار الذهب العالمية كانت الأسواق تتوقعه وتنتظره الأسواق منذ فترة، لأن السعر في حاجة إلى تصحيح سلبي بعد سلسلة الارتفاعات وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة، ولكن من غير المتوقع أن يتراجع الذهب بشكل حاد نظراً لوجود العديد من العوامل التي تدعم ارتفاع السعر وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية العالمية وعدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية.

الأسواق لم تعد تتوقع خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، حيث ترى الآن فرصة بنسبة 87٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

هذا وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للشهر الخامس على التوالي، فقد ارتفعت التدفقات خلال شهر سبتمبر بمقدار صافي 18.4 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في أمريكا الشمالية أعلى مساهمة بمقدار 16.2 طن ذهب.