جاسمين طه مقدمة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

تقام فعاليات حفل إفتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ ٣٢، برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس المهرجان مساء اليوم، الجمعة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتور خالد داغر مدير المهرجان.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مدار ١٤ يومًا حتى الخميس ٢٤ أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم ٤٧ حفلًا بمشاركة ١١٣ فنانًا منهم ٧٦ مطربًا ومطربة.

حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية

يخرج حفل الافتتاح مهدي السيد وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، ويتضمن عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض حياة الموسيقار خالد الذكر سيد درويش يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية للفنان محمد حسن. بعدها ظهور مميز للفنانة السورية لينا شاماميان، يعقبها فقرة غنائية للفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق.

وتبدأ الفعاليات في ساحة الأوبرا بعرض يقدمه شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر، يلي ذلك افتتاح وزير الثقافة معرضى الخط العربي للفنانين المكرمين خليفة أحمد الشيمي ومحمد حسن أحمد بقاعة صلاح طاهر.

أما الفاصل الثاني من الحفل فيحييه النجم الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه وأغانى الزمن الجميل.