أبرزهم محمد منير.. قائمة المكرمين في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

تستعد دار الأوبرا لانطلاق فعاليات حفل إفتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ ٣٢، مساء اليوم، الجمعة، ويفتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس المهرجان بحضور الدكتور خالد داغر مدير المهرجان.

ومن داخل مسرح النافورة تبدأ مراسم الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر، وكلمة لرئيسة المهرجان والمؤتمر، ثم يلقي وزير الثقافة كلمته ويعلن انطلاق الفعاليات التى تستمر على مدار ١٤ يومًا حتى الخميس ٢٤ أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم ٤٧ حفلًا بمشاركة ١١٣ فنانًا منهم ٧٦ مطربًا ومطربة.

المكرمون في إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية

ويكرم وزير الثقافة ورئيسة الأوبرا ١٩ شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن أحمد (مصر)، الدكتورة أنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر).

الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين (مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الدكتورة إيناس عبدالدايم (وزير الثقافة الأسبق).