احترس من إعلانات الأراضي بـ "سفنكس ".. تحذير من جهاز المدينة

حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة ، من عمليات نصب ، باعلانات الأراضي .

قال الجهاز في بيان ، إنه تردد في الآونة الأخيرة، وجود بعض الإعلانات الوهمية عن طلبات شراء وبيع لاراضي بحيز مدينة سفنكس الجديدة والدعوى لتدوال اراضي وضع اليد زمام المدينة باسعار تفوق اسعار الدولة ومما يثير الكثير من اللغط.

وتابع الجهاز :"يرجى التنويه بأنه لا يوجد أي أساس قانوني لتدوال اراضي الدولة دون الحصول على موافقة ( مسبقة ) من جهاز المدينة . وسيتم ملاحقة القائمين على هذه الإعلانات بالطرق القانونية المتبعة ".