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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

احترس من إعلانات الأراضي بـ "سفنكس ".. تحذير من جهاز المدينة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة

حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة ، من عمليات نصب ، باعلانات الأراضي .

قال الجهاز في بيان ، إنه تردد في الآونة الأخيرة، وجود بعض الإعلانات الوهمية عن طلبات شراء وبيع لاراضي بحيز مدينة سفنكس الجديدة والدعوى لتدوال اراضي وضع اليد زمام المدينة  باسعار تفوق اسعار الدولة ومما يثير الكثير من اللغط. 

وتابع الجهاز :"يرجى التنويه بأنه لا يوجد أي أساس قانوني لتدوال اراضي الدولة دون الحصول على موافقة ( مسبقة ) من جهاز المدينة . وسيتم ملاحقة القائمين على هذه الإعلانات بالطرق القانونية المتبعة ".

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