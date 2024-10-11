قفزة كبير بصادرات مصر إلى الإمارات في النصف الأول 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2024. مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، سجلت الصادرات نموًا ملحوظًا، مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

يمكن أن تشمل هذه الزيادة منتجات متنوعة مثل المواد الغذائية، الملابس، والسلع الصناعية. تساهم هذه الزيادة في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية.

تُظهر البيانات الاقتصادية أن صادرات مصر إلى الإمارات العربية المتحدة حققت نموًا ملحوظًا. حيث وصل إجمالي قيمة الصادرات إلى نحو 1.472 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 743.663 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023. تعكس هذه الزيادة، البالغة حوالي 728.836 مليون دولار، تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في السوق الإماراتية.

تشير البيانات إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات شهدت زيادة ملحوظة، خصوصًا في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي. حيث ارتفعت قيمة الصادرات من حوالي 167 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 843 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2024. يُظهر هذا النمو الكبير من 676 مليون دولار أهمية السوق الإماراتي بالنسبة للصناعات المصرية ذات القيمة العالية.

تشير البيانات إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات في النصف الأول من العام الجاري شهدت زيادة ملحوظة. فقد بلغت قيمة صادرات الفواكه نحو 78 مليون و93 ألف دولار، مقارنة بـ 59 مليون و581 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 18 مليون و512 ألف دولار. كما زادت صادرات الخضر والنباتات، حيث بلغت قيمتها 37 مليون و251 ألف دولار، مقابل 35 مليون و736 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها مليون و515 ألف دولار. هذه الأرقام تعكس نموًا قويًا في التجارة بين مصر والإمارات.

