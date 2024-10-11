سندويتشات التلاميذ تتخلى عن البروتين.. اشتعال أزمة أسعار البيض في مصر

تستمر أزمة اشتعال أسعار البيض في مصر، حيث سجل سعر البيضة الواحدة إلى 8 جنيهات ووصول سعر كرتونة البيض إلى 200 جنيه، كأعلى سعر لها في التاريخ.

ومن هنا كان لنا جولة ميدانية على المحلات والمطاعم للتعرف على انعكاس الأزمة على المواطنين، ومدى الإقبال على شراء البيض في ظل الأزمة.

المواطنين: منشتريش والتجار مشش

تقول غادة محمد، ربة المنزل أن أسعار البيض جعلتها تشتري ما هو ضروري فقط، حتى أولادها الصغار حرمتهم من تناولها إلا بشكل نادر، مشيرة إلى أن الأطعمة التي تحتاج فيها إلى البيض تحاول تعويضه بأي مكون آخر".

وتضيف سماح علي " أن الأسعار الخاصة بالبيض صادمة للجميع، فلم يحدث أن تشتعل أسعاره بهذا الشكل المبالغ فيه، كما أن الوعود بنزول أسعاره لا تتحقق".

وتكمل الحاجة أم أحمد " سندويتشات عيالنا بقت جبنة وخيار والبيض خليه لناسه.. حتى البيض البرتين الرخيص، اتحرمنا منه".

من جهته قال عم صابر محمد صاحب سوبر ماركت الخير بمنطقة النزهة، " أنه كان في الأيام الماضية يشتري بالـ 20 كرتونة يوميًا، ولكنه اليوم يشتري 5 كارتين فقط أسبوعيًا بسبب ندرة الشراء".

المحلات تغالي في الأسعار

من جهته صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، عن أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن إنتاج الدواجن ثابت ولا توجد به أي مشكلة، ولكن بعض السلاسل التجارية تستغل الأزمات وترفع الأسعار، وتغالي في هامش الربح الخاص بها"، موضحا أن الدولة لا تُصدر دواجن.

ولفت السيد، في تصريحات له، أنه لا توجد مشكلة حاليًّا في إنتاج الدواجن، مشيرا إلى أن الدولة لديها حجم استثمارات كبير في هذا القطاع، بما يفوق 100 مليار جنيه.

مبادرات حكومية لإعانة الأسر

من جهتها تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح بيض المائدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيها للطبق، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين، بتخفيضات 10٪ ، في كل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم.