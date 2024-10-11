أبرز المعلومات عن الفائزة بجائزة نوبل في الأدب 2024

حصدت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج جائزة نوبل للآداب 2024، بعدما أعلنت الأكاديمية السويدية اسمها، أمس، لتصبح الفائزة رقم 117، والمرأة رقم 18 بين الكاتبات الفائزات.

ونشرت الأكاديمية السويدية فوز هان كانج بجائزة نوبل: "مُنحت جائزة نوبل فى الأدب لعام 2024 للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج، عن نثرها الشعرى المكثف الذى يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة الإنسانية".

اسباب فوز الكورية بالجائزة

وبررت الإكاديمية فى بيان الجائزة: "تواجه هان كانج في أعمالها صدمات تاريخية ومجموعات غير مرئية من القواعد، وتكشف في كل عمل من أعمالها عن هشاشة الحياة البشرية، لديها وعي فريد بالروابط بين الجسد والروح، الأحياء والأموات، وبأسلوبها الشعري والتجريبي أصبحت مبتدعة في النثر المعاصر".

ومن المقرر إن يقام حفل التكريم خلال شهر ديسمبرالمقبل عندما سيتم منح هان جائزة نوبل".