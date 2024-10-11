رويترز..تراجع أسعار النفط وسط احتمالات بانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط

شهد اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، تراجع أسعار النفط، بعد صعودها في اليوم السابق لكن الأسعار ظلت متجهة لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تقييم المستثمرين لتأثير الأضرار التي سببها الإعصار على الطلب الأمريكي في مقابل أي تعطل واسع النطاق للإمدادات إذا هاجمت إسرائيل مواقع نفطية إيرانية.

ووفق لوكالة رويترز، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.53 دولار للبرميل.



إعصار ميلتون يؤثر سلبا على بعض مناطق أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم

وفي الولايات المتحدة، ضرب الإعصار ميلتون المحيط الأطلسي أمس الخميس بعد أن شق طريقه المدمر عبر فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء، وقد يؤدي الدمار إلى تقليص استهلاك الوقود في بعض مناطق أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.



ارتفاع أسعار النفط الخام هذا الشهر

فيما ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مما أثار احتمالات الانتقام من المنشآت النفطية الإيرانية، ولم ترد إسرائيل بعد، وتراجعت أسعار النفط الخام وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.

ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إن أي ضربة ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة".

وتدعم إيران عدة مجموعات تحارب إسرائيل، بما في ذلك حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن.

وفي لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت مساء أمس أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 117 على الأقل.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن شخصية بارزة واحدة على الأقل في حزب الله استهدفت أيضا في الهجمات.



دول الخليج على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة المواقع النفطية الإيرانية

في غضون ذلك، تضغط دول الخليج على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة المواقع النفطية الإيرانية، خوفا من تعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من وكلاء طهران إذا تصاعد الصراع، حسبما قالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز.

ليبيا تستعيد الإنتاج النفطي بشكل طبيعي

وعلى جانب العرض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، إنها استعادت الإنتاج إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل أزمة البنك المركزي في البلاد، حيث بلغ 1.22 مليون برميل يوميا.

