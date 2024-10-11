طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا..درجات الحرارة تصل ل38 في بعض المناطق

درجات الحرارة اليوم.. يشهد الطقس اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، اعتدال للحرارة في الصباح الباكر وأول الليل، بينما يكون حار في فترة النهار على أغلب المحافظات.

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة في آخر الليل، مشيرة لوجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة من احتمالية أن تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم 11-10-2024

فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة 23 و 32

درجة الحرارة في الإسكندرية 21 و 32

درجة الحرارة في وادى النطرون 22 و 33

درجة الحرارة في كفر الشيخ 21 و 30

درجة الحرارة في المنصورة 23 و 32

درجة الحرارة في الزقازيق 23 و 32

درجة الحرارة في طنطا 21 و 30

درجة الحرارة في دمياط 24 و 29

درجة الحرارة في بورسعيد 25 و 29

درجة الحرارة في الاسماعيلية 21 و 32

درجة الحرارة في السويس 21 و 33

درجة الحرارة في العريش 19 و 29

درجة الحرارة في رفح 19 و 28

درجة الحرارة في رأس سدر 24 و 32

درجة الحرارة في نخل 19 و 30

درجة في سانت كاترين 16 و 25

درجة الحرارة في الطور 24 و 32

درجة الحرارة في طابا 24 و 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 و 35

درجة الحرارة في العلمين 20 و 32

درجة الحرارة في مطروح 19 و 34

درجة الحرارة في السلوم 18 و 35

درجة الحرارة في سيوة 17 و 36

درجة الحرارة في الغردقة 25 و 36

درجة الحرارة في مرسى علم 25 و 35

درجة الحرارة في الفيوم 20 و 34

درجة الحرارة في بنى سويف 20 و 34

درجة الحرارة في المنيا 19 و 35

درجة الحرارة في أسيوط 20 و 35

درجة الحرارة في سوهاج 19 و 36

درجة الحرارة في قنا 20 و 37

درجة الحرارة في الأقصر 21 و 38

درجة الحرارة في أسوان 22 و 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد 21 و 37

درجة الحرارة في أبو سمبل 23 و 38

درجة الحرارة في شلاتين 26 و 34

درجة الحرارة في حلايب 24 و 31

درجة الحرارة في أبو رماد 23 و 33

درجة الحرارة في رأس حدربة 24 و 31.