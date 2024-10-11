البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخفض أسعار الفائدة.. التفاصيل

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة للمرة الأولى في أربع سنوات ونصف السنة، وذلك رغبتا في القضاء على التضخم، الذي يقل حاليا عن هدفه البالغ 2%، للتركيز على إنعاش النمو.



بنك انجلترا يخفض معدل الفائدة ربع نقطة

ووفق لوكالة رويترز، خفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي، وخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة على معدل الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25% في مراجعته للسياسة النقدية، وهي النتيجة التي توقعها 34 من 37 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم.

بينما وقع انكماش للناتج المحلي الإجمالي في كوريا في الربع الثاني ، كما انخفض الاستهلاك الخاص، وجاء التضخم الرئيسي في سبتمبر أقل من هدف البنك البالغ 2%.

وكانت المخاوف بشأن أسواق الإسكان الساخنة في سيول وزيادة ديون الأسر قد أدت إلى تأخير تحول سياسة البنك، لكن تباطؤ المعاملات في الأسابيع القليلة الماضية أعطى صناع السياسات بعض المساحة للتركيز على دفع النمو.

وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيف السياسة النقدية من جانب نظرائها في إندونيسيا والفلبين، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف الفائدة بخفض نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي.

وقال المحللون إن بنك كوريا سوف يتباطأ في أي تخفيف إضافي لتكاليف الاقتراض، حيث أن ضبط أسعار العقارات وزيادة ديون الأسر تظل من الاعتبارات المهمة.

وقال "هو ووي تشين"، المحلل في بنك يونايتد أوفرسيز، الذي يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الربع الأول من العام المقبل فقط: "بينما أصبحت الظروف الاقتصادية الكلية لخفض أسعار الفائدة أكثر وضوحا، فإن بنك كوريا المركزي يتحرك بحذر في مراعاة الاستقرار المالي، وخاصة في ظل المخاوف من أن خفض أسعار الفائدة قد يعزز سوق العقارات".

وارتفع الوون مقابل الدولار بعد الإعلان عن أسعار الفائدة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للسندات المحلية.