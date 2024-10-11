ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقات الهواتف المحمول بدائرة ثان أسيوط

أسيوط- محمد عبد الرازق

نجحت وحدة مباحث قسم ثان

بمديرية امن اسيوط برئاسة المقدم احمد ابوحطب والرائد احمد حسن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من[ 3 ]عناصر لمزاولتهما نشاط إجرامى ومتخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة والخطف وبالحيلة



كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بسقوط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الهواتف المحمول فى قبضة وحدة مباحث القسم وبحوزتهما عدد من الهواتف التى تم سرقتها من المواطنين عن طريق الخطف والحيل من المارة حال سيرهما بدائرة قسم ثان

البداية وردت معلومات لمباحث قسم ثان اسيوط برئاسة الرائد احمد حسن وضباط وحدة المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمعلومات التى وردت عن تشكيل عصابى مكون من [3 ] اشخاص المتهم الأول مقيم بدائرة مركز الفتح والآخرين بدائرة مركز اسيوط

وبعد التأكد من صحة المعلومات التى وردت وتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمول المسروقه التى وصلت إلى عدد كبير وسلاح نارى بندقية خرطوش ومبالغ ماليه حصيلة بيع بعض المسروقات



وتم مواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم و بالوقائع السرقات ومكان إخفاء باقى المسروقات من الهواتف والتى تم الابلاغ عنها من المواطنين

وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المتهمين للعرض على النيابة وتم تسليم الهواتف التى تم الابلاغ عنها بسرقتها إلى مالكيها