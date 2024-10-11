بليغ أبو عايد: منتخب مصر يضم نجوم عالميين

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن منتخب مصر أصبح يضم لاعبين على مستوى عالٍ ويتواجدون في أكبر الدوريات العالمية، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن الجماهير الإفريقية أصبحت تذهب للملاعب من أجل رؤية لاعبي مصر وعلى رأسهم صلاح.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أتمنى أن يسير محمد عبدالمنعم على نفس درب النجوم المصرية في أوروبا، وان يكون طموح اللاعبين هو الظهور بمستوى مميز، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبات دائما يكون ورقة رابحة للمنتخب".

وأضاف: "المفترض أن حسام حسن يركز على مواجهة مصر وموريتانيا، وتصريحاته بشأن انتخابات الاتحاد غريبة، وحسام وإبراهيم أكثر من انتقدوا المدربين المحليين والاجانب في منتخب مصر، واليوم يطلب معاملته كمدرب أجنبي".

وأكمل: "أي مدرب لمنتخب مصر يتعرض للانتقاد، وهذا شئ وارد في عالم كرة القدم.. وأحمد عيد هو الأفضل في الجبهة اليمني في تشكيلة منتخب مصر خصوصا بعد غياب عمر جابر واصابة هاني".

وأتم: "حسين لبيب يرى أنه من حق الزمالك أن يكون أكبر قلعة رياضية في مصر، وسبق وتم اختياره كأفضل نادٍ في العالم، وكسب 7 بطولات في موسم واحد".