نجم مصر السابق: حسام حسن عليه أن يخفف من حدة تصريحاته

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر حاليا لا يحظى بالدعم الجماهيري في استاد القاهرة الدولي عكس ما كان يحدث أيام الراحل محمود الجوهري الذي كان يُجيد شحن الجماهير المصرية للوقوف خلف اللاعبين ومساندة المنتخب من المدرجات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المفترض أن مؤتمر حسام حسن كان للحديث عن لقاء مصر وموريتانيا، لاحظت أنه أدلى بتصريحات عديدة حول أمور بعيدة عن اللقاء، والواضح أنه يخسر بعض مؤيديه من تلك التصريحات، رغم أنني ذكرت أنه يسير على الطريق الصحيح ويُغير جلد المنتخب ويضم عناصر صغيرة".

وأضاف: "دائما اختيارات المنتخب الوطني من جانب أي مدرب تتعرض لانتقادات، والجوهري تعرض لانتقاد بسبب حمادة عبداللطيف، وكيروش تعرض لانتقادات عنيفة، وحسام حسن نفسه هاجم المدربين بسبب الاختيارات وسبق وانتقد محمد صلاح، عليه الصمت والتركيز في عمله افضل من تلك التصريحات، ورغم انه لم يضم عمر جابر فالجميع دعم قراره ولم ينتقده رغم ذلك".

وزاد: "حسام حسن عليه أن يخفف من حدة تصريحاته، معظم الناس تدعمه في قيادة منتخب مصر، ويتمنون له النجاح، وأي مدرب وارد يتعرض لانتقادات، وعليه تحفيز لاعبيه، الجوهري كان يحفزنا ويحذرنا من المنتخبات الافريقية من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن".

وأكمل: "تشكيل منتخب مصر هو الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد عيد الأفضل في مركز الظهير الأيمن، وعبدالمنعم ورامي ومحمد حمدي، ومروان عطية في الوسط، بجوار زيزو وتريزيجيه، ولكن الافضل تأمين وسط الملعب على حساب واحد منهم، في الخط الهجومي يتواجد مرموش وصلاح ومصطفى محمد".

وأشار إلى أن منتخب مصر، سيواجه صعوبة أيضا أمام موريتانيا، لكن المنتخب سيفوز بكل تأكيد.