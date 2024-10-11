كايروكي مع جمهوره في مدينة الشيخ زايد.. غدًا

في ليلة غنائية منتظرة، يلتقي الفريق الغنائي الشهير كايروكي جمهوره، غدا، في مدينة الشيخ زايد ضمن جولاته الغنائية محليا وعربيا خلال العام الجاري.

يفتح مسرح الحفل في الثامنة مساءً، ويتم دخول الحضور إلى المسرح طبقا للأبواب المخصصة لكل فئة منحا للتزاحم والتدافع.

نفاد تذاكر الحفل قبل شهر ونصف من إقامته

ومن الجدير بالذكر ان تذاكر ذلك الحفل نفدت قبل حوالي شهر ونصف من موعده، بعد أيام قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها

أحدث أغاني كايروكي تلك قضية

كان قد طرح “كايروكي ” أغنية “تلك قضية” والتي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، واجتاحت العالم العربي تضامنًا مع القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها فلسطين بعد “طوفان الأقصى” الذي بدأ في أكتوبر الماضي.

أغنية تلك قضية من كلمات مصطفى غبراهيم، وتقول كلماتها "ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟

وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية .