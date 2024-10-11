الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

إدعاء فتاة بالقاھرة بقیام مجھولين بسرقة حقیبتھا وسحلھا بالطریق

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف حقیقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخباریة بشأن إدعاء فتاة بالقاھرة بقیام مجھولان بسرقة حقیبتھا وسحلھا بالطریق العام.

وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف حقیقة تداول خبر على أحد المواقع الإخباریة بشأن إدعاء إحدى الفتیات بأنه حال سیرھا بمنطقة النزھة بالقاھرة قام شخصین یستقلان دراجة ناریة بخطف حقیبة یدھا وبداخلھا مبلغ مالى مما أدى إلى سحلھا وإصابتھا.

بالفحص تبین عدم ورود ثمة بلاغات فى ھذا الشأن وتمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من تحدید الفتاة المشار إلیھا  مقیمة بدائرة قسم شرطة النزھة).
وبمناقشتھا المبلغ المالى دون علمه إعترفت بعدم صحة ما تم تداوله وأنھا إختلقت واقعة السرقة خشیة من زوجھا لإنفاقھا .
تم إتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھا لإدعائھا الكاذب

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