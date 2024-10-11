القبض على عنصريين اجراميين بحوزتهما مخدرات بقرابة (8 مليون جنيه)

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحةالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8 مليون جنيه).