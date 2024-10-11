محمد رشوان يحذر من اتهام بنتايك بتعاطي المنشطات دون دليل

أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بالإعفاء من أي عقوبة تخص المنشطات، عندما يكون اللاعب يتناول عقاقير وأدوية معينة تحت إشراف طبي، ويتم ابلاغ الاتحاد القاري من جانب اللاعب والنادي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "عندما يكون النادي على علم بتناول اللاعب لعقاقير أو أدوية معينة، ولم يُبلغ الاتحاد القاري أو منظمة المنشطات، يتم هنا توقيع عقوبات ضد الاندية واللاعبين وتكون المسئولية مشتركة".

وأضاف: "لا يجب إشاعة أخبار كاذبة، أو توجيه اتهامات دون وجود أدلة أو قرار من الجهة المسئولة، هذه الامور تدخل في إطار السب والقذف والتشهير، ولذلك ننصح الاعلاميين بعدما إذاعة أو نشر تلك الأخبار طالما لم يتم الاعلان عن أي شئ بصفة رسمية".

في سياق متصل خسر فريق الزمالك الأول لكرة القدم بثنائية مقابل هدف على يد بتروجيت في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن تحضيرات الفارس الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



سجل مصطفى شلبى هدف الزمالك الوحيد فى المباراة عند الدقيقة 57، بينما سجل فريق بتروجيت الهدفين فى الشوط الأول، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للفريق البترولي الذي كان له الأفضلية في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المدرب جوميز بأكثر من تشكيلة وإتاحة الفرصة لكل العناصر من أجل المشاركة للحفاظ على مستوى اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قل بطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة الودية الثانية أمام فريق ايسترن كومبانى على ملعب النادى بمقر النادى فى العاشرة والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 أكتوبر الحالى.