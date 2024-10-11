الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا يكرم الدكتور مجدي يعقوب في حفل خيري كبير أقيم في واشنطن.. صور

كرم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا البروفسور الدكتور مجدي يعقوب في حفل كبير أقيم في العاصمة الأمريكية في إطار الاحتفال الخيري الكبير الذي نظمه الاتحاد بأمريكا لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب .

بدء الحفل بكلمة من السفير المصري معتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن، الذي عبّر فيها عن تقديره العميق للدكتور مجدي يعقوب وإسهاماته الإنسانية والطبية.

وأشاد السفير بدور الاتحاد في تعزيز الانتماء الوطني ودعم المبادرات الخيرية التي تخدم مصر وأبنائها.

وقد اعقب ذلك كلمه الاستاذ رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج بامريكا الذى قدم خالص التهانى لشعب مصر العظيم والى قواته المسلحه المصرية بمناسبه ذكرى نصر اكتوبر المجيد ومرور 51 عاما على هذا اليوم التاريخى العظيم الذى اثبت قوة وعزيمة مصر فى استعادة أرضها والحفاظ على كرامتها .

وقد أشاد وعبر عن عميق تقديرة الكبير لطبيب القلوب والإنسانية الدكتور مجدى يعقوب الذى حرص الاتحاد على اقامه هذا الاحتفال لدعم جهوده وإسهاماته فى علاج امراض القلب .

كما أشاد أيضا بحضور ومشاركة السفير معتز زهران سفير مصر فى واشنطن وحرمه ، كما قدم الشكر للملحق العسكرى الفريق اركان حرب علاء حافظ وحرمه، وسيادة القنصل محمد مصلح بسفارة واشنطن .

وقد استعرض وشرح الجهود التى يبذلها الاتحاد العام للمصريين فى أمريكا منذ انشائه فى 2022م والأعمال والجهود التى شارك فيها الاتحاد .

وأعرب عن تقديرة لكافه السادة الاعضاء الذين حضروا هذا الاحتفال من ولايات مختلفه حوالى 13 ولايه وهذا يعكس حرص الاتحاد على دعم كل الجهود من اجل دعم مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لعلاج امراض القلب .

ولقد شهد الاحتفال حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من الجالية المصرية في الولايات المتحدة، في إطار دعم جهود مستشفى الدكتور مجدي يعقوب وياتى هذا الحدث كجزء من سلسله فعاليات يقوم بها الاتحاد بقيادة رجل الأعمال استاذ رافت صليب. رئيس الاتحاد ، والسادة مهندس هشام ستيته والأستاذ عصام يوسف نواب رئيس الاتحاد إلى جانب مشاركه وحضور اعضاء اللجنه التأسيسيه للاتحاد العام للمصريين بالخارج فى امريكا ،وحضور كثير من اعضاء الاتحاد الذين حضروا من كافه الولايات للمشاركه فى هذا الاحتفال.

وقد قام الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا فى هذا الاحتفال بتكريم البروفسور الدكتور مجدي يعقوب تقديرًا لإسهاماته العظيمة في مجال الطب وعلاج أمراض القلب.

جاء التكريم بحضور شخصيات بارزة لدعم جهوده الخيرية، وخاصة مستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، التي تمثل بصيص أمل لأطفال كثيرين.

هذا التكريم يعكس الاعتراف العالمي بالدور الهام الذي يقوم به البروفسور الدكتور مجدي يعقوب في إنقاذ الأرواح ونشر رسالة الأمل عبر العالم، و لقد شهد هذا الحفل اجواء من الفرح الكبير لكل الحاضرين لتواجد البروفسور الدكتور مجدي يعقوب شخصيًا وسط الحضور .

تسابق السادة الحضور لاخذ الصور التذكارية مع سيادته . وقد بادر بعض الحضور بتوجيه بعض الاستفسارات والاسئله للدكتور مجدى يعقوب (الدكتور جمال موسى -. الدكتوره ولاء فتحى - الدكتور طارق عبد الحميد - الدكتور هانى نادر ) .

وبمنتهى التواضع والبساطه كان يجيب على جميع الاسئله وفى الصور المصاحبه نرى كيف تلاحم كل الحاضرين معه .كما نرى سعادة وفرحه وبهجه الدكتور مجدى يعقوب بكل الحاضرين .

كانت فرحته فى الحقيقه كبيرة جدا وسط هذا التلاحم والحب الكبير الذى قدمه له كل الحضور الكريم، ولا يسعنا فى ختام عرض اجواء هذا الاحتفال الا ان نشيد بمحبه وتواضع سيادة المهندس هشام ستيته نائب رئيس الاتحاد الذى وقف اثناء الاحتفال يقوم بتصوير الاحتفال والمرور بين السادة الحضور يطلب منهم كلمه بمناسبه هذا الاحتفال .

وفى ختام الاحتفال وقف يشيد بالدكتور مجدى يعقوب ويقول له : ( ها انت ترى وتشاهد فى عيون كل من حولك حبهم الكبير لك وهذا الحب والتقدير من الله لك لا احد يستطيع ان يجمع كل هؤلاء الناس على شخصك الا لان ربنا يحبك لأعمالك من اجل إنقاذ حياة الاطفال ورسم الأمل).