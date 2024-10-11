حسين الجسمي يتورط مع جماهير العرب والسبب مدون إسرائيلي| صور

أثار الفنان حسين الجسمي، حالة من الجدل، عقب تداول صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه مع مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس.

حسين الجسمي بصحبة مدون سياحة إسرائيلي

وتورط حسين الجسمي أمام رواد منصات التواصل الإجتماعي عقب نشر مدون ‎السياحة ‎الإسرائيلي ‎إيتزيك بلاس صوراً تجمعهما في ‎برج العرب بدبي، وحرص على شكره على الوقت المميز واللقاء الرائع.

حسين الجسمي بصحبة المدون الإسرائيلي

وقدم المدون الإسرائيلي، هدية للفنان حسين الجسمي، عبارة عن ساعة مرصعة بالذهب تمنها يصل لـ25 ألف دولار، مما زاد غضب متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الحرب الدائرة بين دولة الكيان والعرب مازالت مستمرة بل وتتسع.



وكان مدون السياحة الإسرائيلي شارك جمهوره مجموعة صور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، معلقا عليها: "اتشرفت بلقاء النجم الإماراتي ‎حسين الجسمي في ‎برج العرب بدبي، شكرا على وقتك وقلبك الأبيض".

حسين الجسمي بصحبة المدون الإسرائيلي

يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أهدي أغنية وطنية بعنوان "الفخر من هنا"، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب راقٍ ووطني.

وأكد الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار".

وأضاف في بيان صحفي: "أتشرف بتقديم أغنية 'الفخر من هنا' كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي".

و عرض الجسمي أغنية "الفخر من هنا" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطني مناسب مع روح ومحتوى الأغنية، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.