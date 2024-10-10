اتهمتها بالنصب والاستيلاء على أموالها.. القصة الكاملة لأزمة هالة صدقي مع مساعدتها

أثارت الفنانة هالة صدقي حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمتها مساعدتها السيدة "حسناء" بالنصب والاستيلاء على أموالها التي تبلغ 150 ألف ريال سعودي والتي منحت لها كـ مكافأة من برنامح "شكرًا مليون"، إلى أنها تفاجئت بعد التصوير بأن كل هذا لم يكن حقيقيًا واستملت 50 ألف جنيه فقط من النجمة، والأمر الذي تسبب في صدمة وغضب الجماهير وهجوم حاد على الفنانة.

هالة صدقي ومساعدتها

مساعدة هالة صدقي تتحدث عن تفاصيل أزمتها مع هالة صدقي

كشفت مساعدة هالة صدقي عن تفاصيل أزمتها مع الفنانة على الرغم من العمل سويًا لأكثر من 10 سنوات، موضحة بأنها تفاجئت باتصال من نجمة مسلسل "جعفر العمدة" تخبرها بتجهيز المكان من أجل التصوير، وعلى الفور وصل عدد كبير من السيارات وبداخلها معدات تصوير وبدأ فريق العمل التصوير مع الفنانة في البداية إلا أن المخرج قال لها بأنه يريد التصوير معها.

تفاجئت مساعدة هالة صدقي من طلب المخرج، ولكن النجمة اقنعتها وقالت لها بإنها ستحصل على مبلغ قدره 150 ألف ريال سعودي مما سيساعدها في سداد ديونها، ولكن شرط الحصول على الأموال هو تقديم إعانة بمبلغ مالي صغير لشخص آخر، فرحت حسناء كثيرًا وبدأت في التصوير ولكن بعد الانتهاء كانت في حالة صدمة إذ حصلت على 50 ألف جنيه فقط، وتواصلت مع هالة لتخبرها بأن باقي الأموال ستذهب لمستشفى أسوان للقلب، ليدور مشادة كلامية بينها وبين مساعدتها وانقطعت العلاقات تمامًا.

مساعدة هالة صدقي

برنامج "شكرًا مليون" يفجر مفاجأة حول أزمة مساعدة هالة صدقي

فجرت الشركة المنتجة لبرنامج "شكرًا مليون"، مفاجأة حول أزمة هالة صدقي مع مساعدتها وكشفت تفاصيل الحلقة الرابعة التي كانت بطلتها موضحة أن التصوير تم بشكل طبيعي وبعد الانتهاء قامت الشركة بتحويل 150 ألف ريال سعودي للنجمة المصرية لأن مساعدتها لا تمتلك حسابًا بنكيًا.

وأضافت الشركة بأنها لا تعلم شيئًا عن خلاف هالة صدقي مع مساعدتها والكلام الذي تداول عن تبرع المبلغ لأحد المستشفيات الخيرية بأسوان.

هالة صدقي ومساعدتها

هالة صدقي تقدم بلاغًا رسميًا ضد مساعدتها

اتهمت الفنانة هالة صدقي مساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير بها، وعلى الفور تقدم محاميا النجمة المستشار شريف حافظ وساهر فصيح ببلاغ للمحامي لنيابة، في حق السيدة حسناء ويضم البلاغ فلاشة تحتوي على مقاطع تثبت وقائع التشهير والسب والقذف فضلا عن مستندات.

كما توجهت السيدة حسناء إلى نيابة أكتوبر برفقة محاميها وقدمت بلاغ في الفنانة هالة صدقي تتهمها بالنصب واستيلائها على مبلغ 150 ألف ريال موضحة بأنها حقها ومكافأتها من برنامج شكرًا مليون.