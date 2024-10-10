مصرع فني كهرباء أثناء عمله باحدي الوحدات السكنية بالفيوم

لقي فني كهرباء بالفيوم مصرعه نتيجة ماس كهربائي، بقرية سنهور القبليه بمركز سنورس أثناء قيامه بأعمال باحدي الوحدات السكنية، وتم نقل جثة المتوفي الي مشرحه مستشفي سنورس المركزي ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلاقيها بلاغ الأهالي بحدوث صعق لشخص أثناء عمله في احدي الوحدات السكنية بقرية سنهور القبليه التابعة للمركز.

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن بمركز سنورس وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة فني كهرباء يدعي " عبدالله علي جبيلي " صعقآ بالكهرباء يبلغ من العمر 26 عاما ومقيم بقرية سنهور القبليه بمركز سنورس أثناء عمله في احدي الوحدات السكنية ، وتم إخطار النيابة العامة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة والتة قررت ندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وتسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه في مقابر الأسرة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ميكروباص بطريق الفيوم -سنورس عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة مركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت اجهزة الأمن بالفيوماخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بتلقيها بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم سنورس عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة القسم ، ووجود مصابين

وعلي الفور انتقل اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث التصادم نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدان السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 6 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق .