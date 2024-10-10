ترامب: فوز هاريس سيؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة

أوضح دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن فوز نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس في الانتخابات سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد.



وبحسب"روسيا اليوم"، قال ترامب، في تجمع لمناصريه في مدينة ديترويت، "سنخسر ثروتنا، وسنفقد قوتنا، وسنفقد مكانتنا كعملة احتياطية، وهو ما سيكون بمثابة خسارة الحرب، إذا خسرنا ذلك، ستكون العواقب وخيمة.

وأضاف أن اليوان الصيني يسعى ليحل محل الدولار على الساحة العالمية.

وأكد ترامب على أنه "يمكننا التعامل مع الصين، ويمكننا التعامل مع روسيا وكوريا الشمالية".

وقد أكد ترامب في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية تتسبب في إضعاف مكانة الدولار في العالم.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن ترامب فرض عددا كبيرا من العقوبات على روسيا، وأعرب عن أمله في ألا تكرر المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس ذلك في حال فوزها.

كما شدد بوتين على أن روسيا لا تتبع سياسة التخلي عن الدولار لكن حظر التعاملات بالعملة الأمريكية دفعها إلى استخدام عملات أخرى.