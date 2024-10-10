منتخب إيطاليا يتعادل إيجابيًا مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة المثيرة بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ليحصد كل من المنتخب الإيطالي والبلجيكي نقطة وحيدة في صراع المجموعة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وبهذه النتيجة يواصل منتخب "الآتزوري" تصدره للمجموعة الثانية في المستوى الأول برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه الانتصار في أول جولتين والتعادل مع بلجكيا.
تشكيلات الفرق
تشكيل منتخب بلجيكا
حراسة المرمى: كون كاستيليس
خط الدفاع: ووت فايس، ديباست، أرثر ثياتي، تيموتي كاستاني
خط الوسط: أوريل مانجالا، أمادو أونانا، يوري تيليمانس
خط الهجوم: لوكيباكيو، جيريمي دوكو، أوبندا
تشكيل منتخب إيطاليا
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ريكاردو كالافيوري، أليساندرو باستوني
خط الوسط: راؤول بيلانوفا، فيديريكو دي ماركو، نيكولو باريلا، صامويل ريتشي، ساندرو تونالي
خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، ماتيو ريتيجي