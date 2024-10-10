بتهمة التشهير والابتزاز.. هالة صدقي تقدم بلاغًا رسميًا ضد مساعدتها (تفاصيل الأزمة)

تصدر اسم الفنانة هالة صدقي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذ أثارت مساعدتها " حسناء" جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد حديثها عن أزمة برنامج "شكرًا مليون" الذي قدم لها مكافأة بقيمة 150 ألف ريال سعودي، موضحة بأنها استلمت 50 ألف جنيه من النجمة في إشارة منها إلى استحواذ هالة على باقي المبلغ، والأمر الذي تسبب في صدمة لجمهور الفنانة المعروفة.

هالة صدقي ومساعدتها

بسبب 150 ألف ريال مساعدة هالة صدقي تخسرها إلى الأبد

بدأت القصة عندما ظهرت السيدة حسناء، مساعدة الفنانة هالة صدقي في أحد اللقاءات التلفزيونية وكشفت عن تفاصيل فوزها بجائزة قدرها 150 ألف ريال سعودي من برنامج "شكرًا مليون"، قائلة إن النجمة المصرية أخبرنها بأنها ستحصل على المبلغ بعد انتهاء التصوير، مع طلب التبرع بجزء صغير منه لمساعدة شخص آخر، ولكن الصدمة هنا أنها حصلت على مبلغ قدرة 50 ألف جنيه وتفاجئت بعد التصوير بأن تم النصب عليها من هالة صدقي واستحوذت على باقي المبلغ.

أوضحت حسنية بأنها حاولت التواصل والتحدث مع هالة صدقي عدة مرات، إلا أنها أخبرتها بأنها لن ترسل المال لها وأن باقي المبلغ تم التبرغ به لمستشفى أسوان للقلب، وأن علاقتها بالفنانة قد انتهت.

هالة صدقي ومساعدتها

هالة صدقي تقدم بلاغًا رسميًا ضد مساعدتها

اتهمت الفنانة هالة صدقي مساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير بها، وعلى الفور تقدم محاميا النجمة المستشار شريف حافظ وساهر فصيح ببلاغ للمحامي لنيابة، في حق السيدة حسناء ويضم البلاغ فلاشة "ميموري" تحتوي على مقاطع تثبت بالصوت والصورة وقائع التشهير والسب والقذف فضلا عن مستندات.

وطلب محاميا الفنانة السماع لأقوال الشهود لإثبات وقائع التهديد والابتزاز، فيما قُيد برقم 607 لسنة 2024 عرائض جنوب الجيزة.

هالة صدقي ومساعدتها

مساعدة هالة صدقي تتقدم ببلاغ رسمي

ولم تنته القصة إلى هنا، بل توجهت السيدة حسناء إلى نيابة أكتوبر برفقة محاميها وقدمت بلاغًا في الفنانة هالة صدقي تتهمها بالنصب واستيلائها على مبلغ 150 ألف ريال موضحة بأنها حقها ومكافأتها من برنامج شكرًا مليون.

وأوضحت السيدة حسناء في البلاغ بأنها تعرضت لمضايقات وتهديدات هي وأسرتها بعد الإعلان عن فوزها بمبلغ 150 ألف ريال.