لأول مرة.. افتتاح فرع للجامعة اليونانيه بالإسكندرية

أشاد الفريق أحمد حسن محافظ الإسكندرية، بالعلاقات المصرية اليونانية وعمقها التاريخي عبر الزمن نتيجة لقرب البلدين جغرافيا والتشابة الكبير في العادات والثقافة.

جاء ذلك خلال استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نيكولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة ويوانيس بيرجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد محافظ الإسكندرية، على ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك خاصه في مجالات التعليم والسياحه والاقتصاد.

واقترح محافظ الإسكندرية، أقامه رحلات بحريه لليوم الواحد بين الإسكندرية واليونان يستطيع فيها السياح اليونانيين زياره المعالم الاثريه بالإسكندرية وزيادتها إلى يومين وزيارة القاهرة، ودراسة إمكانية عمل سوق مفتوح لليوم الواحد يتم فيه عرض المنتجات اليونانية.

ومن جانبه أكد سفير اليونان، أن البلدين يجمعهم تاريخ طويل وأننا حاليا نجني ثمار هذا التاريخ، أن العلاقات المصرية اليونانيه تمر حاليا بأفضل حالاتها .

وأعرب سفير اليونان، عن سعادته بزيادة أوجه التعاون المشترك في المجال السياحى، مؤكدا على ضرورة تنسيق التعاون التجاري مع رجال الأعمال و الغرفة التجاريه المصرية اليونانية .

وأشاد في هذا السياق بالغرفة التجارية بالإسكندرية والتي نالت جائزة أفضل غرفة تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط .

وشدد محافظ الإسكندرية، على أهمية عقد لقاء مع أعضاء الغرفه التجارية بالإسكندرية واليونان في أقرب فرصه ممكنة لتوطيد التعاون التجاري .

ولفت السفير، أن هناك مشروع لافتتاح فرع للجامعة اليونانيه بالإسكندرية، وأن المشروع قد تمت الاشادة به من وزاره التعليم العالي وجاري استكمال إجراءات الحصول علي الموافقات للتنفيذ في أقرب فرصة.

جاء ذلك في إطار توطيد الروابط التاريخية الممتدة والتقارب الجغرافي الذي أسهم في صياغة المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين وفي إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات