المغربي نصير مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب

خضع الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعملية جراحية عاجلة في القلب.

وانضم نصير مزراوي إلى صفوف مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الأخيرة، لمدة 4 سنوات، قادما من بايرن ميونخ.

تطورات إصابة نصير مزراوي مع مانشستر يونايتد

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الصحفي المتحصص في انتقالات اللاعبين بأن نجم المنتخب المغربي والشياطين الحمر، نصير مزراوي، خضع لعملية جراحية عاجلة في القلب.

وأضاف “هذه حالة شائعة نسبيًا من المتوقع أن يتعافى تمامًا ويكون متاحًا لفريقه ومنتخب بلده خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وكان مزراوي قد انضم إلى مان يونايتد مع زميله، ماتياس دي ليخت ولكن يبدو وأن المغربي الدولي يواجه سوء حظ كبير.