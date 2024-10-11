البحر الأحمر تحتفل باليوم العربي للمسنين

نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، احتفالًا كبيرًا باليوم العربي للمسنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، وموسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة.

وشهد الاحتفال الذي أقيم في الصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، مشاركة واسعة من كبار السن من مختلف الأعمار، حيث تنافسوا في العديد من الألعاب الرياضية والمسابقات الترفيهية.

وسادت أجواء من البهجة والنشاط طوال فعاليات الاحتفال، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية التي تناسب مختلف القدرات البدنية للمسنين، مثل خماسي كرة القدم ( رجال)، كرة الطائرة ( سيدات)، تنس طاولة (رجال - سيدات)، دومينو، شطرنج وغيرها من الألعاب التي تساهم في الحفاظ على لياقتهم البدنية وتعزيز صحتهم النفسية.

وفي ذات السياق أشاد خليفة بأهمية دور المسنين في المجتمع، ودعوتهم إلى المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والرياضية. كما أكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة التي يحبونها.

ووجه الاحتفال رسائل إيجابية حول أهمية الرياضة في حياة كبار السن، ودورها في تأخير الشيخوخة والحفاظ على الصحة والعافية. كما أكد على أهمية التضامن الاجتماعي والتكاتف بين الأجيال.

وفي ختام الاحتفال، قدم موسي الرشيدي الشكر والتقدير لكافة المشاركين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث.