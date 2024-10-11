وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفي القنطرة شرق المركزي

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، مستشفى القنطرة شرق المركزي الجديد يرافقها دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب الوقائي؛لمتابعة سير العمل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة معدلات العمل والأداء الخاصة بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

استهلت وكيل وزارة الصحة، الزيارة بتفقد انتظام سير العمل بقسمى الإستقبال والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات جراحة، عظام قلب، وأنف واذن وإطمأنت على تواجد الفريق الطبى، وجودة الخدمة المقدمة للمرضى

وتفقد وكيل وزارة الصحة، قسم الغسيل الكلوي ،وإلتقت بالطاقم الطبى والمرضى، وإطمئنت على إنتظام جلسات الغسيل الكلوى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة ،وعدم وجود أى مشاكل أو معوقات .

وتابعت وكيل وزارة الصحة، أقسام الصيدلية واطمأنت على توافر الأدويه والمستلزمات اللازمة، المغسلة والمطبخ وتابعت توريد المواد الغذائية وباقى الأقسام بالمستشفى.

وحرصت على متابعة موقف توريد الفرش الطبي والغير طبي الذى تم توريده مؤخرا ،ووجهت بسرعة إستكمال فرش أقسام العناية المركزة والداخلى لبدء العمل بها إستعدادًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل ،حيث تمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم إستلام مستشفى القنطرة شرق المركزي إداريًا بعد الإنتهاء من تطويرها يوليو الجارى والمستشفى حاليا بصدد نقل الخدمات الطبية تدريجيًا ؛إستعداداً للإفتتاح الرسمى وتخدم المستشفى حوالى 69 ألف نسمة بمنطقة القنطرة شرق وجلبانة.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى، إلى أنة تم إنشاء مستشفى القنطره شرق المركزي على مساحة 10 آلاف متر مربع ،وتضم أقسام الإستقبال و الطوارئ ،قسم الحضانات بقوة 6 حضَّانات ،العناية المركزة بسعة 9 أسره ،قسم الداخلي بسعة 35 سرير ،قسم الأشعة ،المعمل ،قسم العلاج الطبيعي ،قسم العيادات الخارجية بسعة 14 عيادة ،قسم الغسيل الكلوي بسعة 14 ماكينة ،قسم للعمليات بسعة 2 غرفة عمليات(صغرى ،كبرى وعمليات للنسا والتوليد)

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطره شرق المركزي، والدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية