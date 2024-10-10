رئيس حي جنوب الغردقة ينفذ حملة إزالة داخل نطاق الحي

قام اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، بتكليف الإدارات المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة الواجب تنفيذها.

يأتي ذلك من منطلق رؤية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للحفاظ علي أراضي الدولة وبتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بتذليل المصاعب التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

واكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، على قيام رئيس قسم التنظيم ومساعد رئيس الحي وشرطة المرافق علي تنفيذ العديد من قرارات الإزالة، حيث تم اليوم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٤ بمعرفة اللجنة المشكلة لتنفيذ الازالات والمكونة من حي جنوب الغردقة وقسم اول الغردقة بمساحة ٢٢٥م٢ للموقع الكائن خلف مخازن ابو عشرة متفرع من شارع الحجاز الرئيسي بالإضافة إلى تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٢٤ للموقع الكائن بتقسيم مجاويش شارع متفرع من طريق القري .



وأضاف رئيس الحي، أنه شدد علي القائمين علي تنفيذ القرارات بإنهاء جميع الإزالات الصادر لها قرار إزالة، موضحاً أن اللجنة استمرت في تنفيذ قرارات الإزالة حتي ساعة متأخرة فقد قامت بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ للموقع الكائن رقم ٢٢٣ تقسيم الحرفيين ٢٠٠٠ متر مربع إضافةً إلي تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتقسيم المركز السياحي طريق الهضبة

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة، على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف دون الحصول علي التراخيص اللازمة، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر لموظفي الحي داخل نطاق الحي لمتابعة ورصد أية مخالفات يقوم بها بعض المواطنين المخالفين ، كما أكد علي إزالة أي تعديات جديدة في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.