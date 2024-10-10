الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يرد على اليونيفيل بشأن استهداف قواتها في الناقورة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

علق الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، على البيان، الذي أصدرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بشأن استهداف قواتها في الناقورة، مما تسبب في إصابة جنديين وإلحاق أضرار مادية بها.

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وبحسب" سكاي نيوز عربية"، قال الجيش الإسرائيلي، "تعمل منظمة حزب الله الإرهابية من داخل المناطق المدنية في جنوب لبنان وبالقرب منها، بما في ذلك المناطق القريبة من مواقع اليونيفيل".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ويجري اتصالات روتينية مع اليونيفيل 
وتابع: "صباح اليوم (الخميس)، عملت قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الناقورة، بالقرب من قاعدة لليونيفيل".
وتابع "بناءاً على ذلك، أوعز الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في الأماكن المحمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة.
وكانت اليونيفيل أفادت في بيان بأنه: "هذا الصباح أصيب جنديان من حفظة السلام بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر وتسببت في سقوط الجنديين، ولحسن الحظ الإصابات ليست خطيرة لكنهما لا يزالان في المستشفى".
وأضافت أن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات".

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