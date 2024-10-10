ختام ورشة تدريبية لاخصائى الصحافة والإعلام التربوي بتعليم دشنا

أختتم توجيه الصحافة والإعلام التربوي بإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، ورشة عمل عن فنون الصحافة والإعلام التربوي، استمرت 3 أيام بقاعة مدرسة دشنا الفندقية بقيادة الدكتورة شرين عبد الباسط الموجه الأول للصحافة وعبد الباسط محمد رئيس قسم الاتشطة وحضور موجهي الصحافة الإعلام التربوي بالادارة .

وأشار نور الدين، إلي ان الورشة تهدف إلى لتنمية مهارات أخصائي ومشرفي الصحافة والإعلام التربوي في كافة الفنون الصحفية المدرسية من خلال إنشاء وإنتاج عدد من المجلات التحريرية والمصورة بالورشة التدريبية والمشاركة والمنافسة في المسابقات المحلية والوزارية بين الادارت التعليمية بالمحافظة.

وانتهى اللقاء بتكريم السيد طارق نور الدين مدير الإدارة التعليمية والسيد سراج أمدح وكيل الإدارة وكافة الأخصائيين والموجهين ومدير المدرسة الفندقية.

وأثنى طارق نور الدين مدير عام تعليمية دشنا على الجهد المبذول من جانب توجيه الصحافة والإعلام التربوي من أجل تنمية مهارات أخصائي ومشرفي الصحافة متمنيا لهم التوفيق في العام الدراسي الجديد.

نائب محافظ قنا يشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، وذلك ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات ومديرتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" .

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، خاصه أن توفير الأجهزة التعويضية يُعد جزءاً مهماً من تحسين جودة حياتهم وتسهيل تحركاتهم اليومية.

وأضاف "عمر" بأن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مٌشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران المدير الإقليمي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر أنه تم تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية التي تشمل 9 كراسي كهربائية و9 كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، و8 كراسي عادية، و42 طرف صناعي، و26 سماعة طبية للأشخاص ضعاف السمع.

وأضاف أن المؤسسة تواصل جهودها لتقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشاريعها التنموية الهادفة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً .